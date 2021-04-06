أمير عسير يشارك خريجي التدريب التقني والمهني فرحة التخرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس (الاثنين) الحفل الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن بعد بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

فرحة الخريجين والخريجات

وعبّر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي عن عظيم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته وتشريفه لهذا الاحتفال، ومشاركته أبناءه الخريجين و الخريجات يوم فرحتهم، وحرص سموه الدائم على دعم جميع مناشط وبرامج التدريب التقني والمهني، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة أيدها الله وولاة الأمر حفظهم بكافة المواطنين، مهنئًا الخريجين والخريجات، داعيًا الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.

مستقبل الوطن ينتظر الخريجين

وبلغ عدد الخريجين للعام التدريبي الحالي 4316 خريجًا منهم 2308 من خريجي الكليات التقنية للبنين و778 من خريجي الكليات التقنية للبنات و1230 من خريجي المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون.

وأشار الحفظي إلى أن مستقبل الوطن ينتظر الخريجين والخريجات وهم مسلحون بالعلم والمعرفة، وبما لديهم من المعارف والمهارات ما سيمكّنهم -بإذن الله- أن يكونوا سواعد بناء لهذا الوطن الغالي وشركاء في خدمته وتنميته.

وثمّن لمعالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد حضوره الحفل ودعمه المستمر لتقني عسير.



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