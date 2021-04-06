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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 أبريل2021، رغم ضغوط سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 209.18 ريال (55.78 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 183.03 ريال (48.81 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.89 ريال (41.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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