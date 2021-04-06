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شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 أبريل2021، رغم ضغوط سعر المعدن الأصفر عالميًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 209.18 ريال (55.78 دولار).
الذهب عيار 21
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 183.03 ريال (48.81 دولار).
أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.89 ريال (41.84 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).
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