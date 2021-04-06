ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 أبريل2021، رغم ضغوط سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 209.18 ريال (55.78 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 183.03 ريال (48.81 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.89 ريال (41.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).

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