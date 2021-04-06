سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.. الصعود مستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار في سوريا، الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي لدى السوق السوداء، في العاصمة دمشق إلى 3540 ليرة للشراء، و3640 ليرة للبيع، مقابل 3520 ليرة للشراء و3620 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في سوريا بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو لدى السوق السوداء إلى 4180 ليرة للشراء، و4300 ليرة للبيع، مقابل، 4135 ليرة للشراء و4257 ليرة للبيع، أمس.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 4925 ليرة للشراء، و5065 ليرات للبيع، مقابل، 4859 ليرة للشراء و5008 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 944 ليرة للشراء، و971 ليرة للبيع، مقابل، 936 ليرة للشراء و365 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 964 ليرة للشراء، و991 ليرة للبيع، مقابل، 955 ليرة للشراء و986 ليرة للبيع، الأحد.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 11720 ليرة للشراء، و12055 ليرة للبيع، مقابل، 11643 ليرة للشراء و11999 ليرة للبيع، أمس.