شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎«إحكام» تعلن بدء صدور التوصيات على طلبات التعديلات الشكلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏بدأت لجان النظر في طلبات تملّك العقارات «إحكام»، إصدار توصياتها بشأن التعديلات الشكلية على صكوك حجج الاستحكام، وتسليمها للمواطنين من خلال المحاكم تباعاً، وذلك بعد أن أنجزت الأمانة العامة دراستها من الناحية الفنية والشرعية، إذ يتم حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من اللجان المشكلة بالهيئة العامة لعقارات الدولة إحالة الطلب للمحكمة المختصة لتسجيله وضبطه، وفقاً للأمر الملكي رقم (55) وتاريخ 1/1/1442هـ.

‏وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن هذه الدفعة الأولى من صدور التوصيات على طلبات التعديلات الشكلية تجسد باكورة إنجاز هذا المشروع الوطني الرائد، موضحاً أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات ستستمر في إصدار التوصيات على الطلبات الشكلية المكتملة تباعاً، وإحالتها للمحاكم لإنهائها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن لجان النظر بدأت في إصدار توصياتها على طلبات التملك مكتملة الإجراءات، وحالياً في مرحلة النشر والإعلان التي يعقبها العرض على لجنة المراجعة تمهيداً لرفعها للمقام السامي الكريم.

‏وثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدعم اللامحدود الذي تلقاه الهيئة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، ومتابعة رئيس مجلس الإدارة لإنجاح هذا المشروع الهادف إلى تثبيت ملكيات المواطنين وإصدار الوثائق النظامية حيالها وتمكينهم من التصرف بها، منوهاً بالتعاون المشترك والمثمر مع لجنة أراضي الدولة في الديوان الملكي والمنظومة العدلية، كما أثنى معاليه على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وكذلك أعضاء اللجان والعاملين بالأمانة وهنأهم على صدور الدفعة الأولى من التوصيات، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة وإنجاز المستهدفات وفق الخطط المعتمدة.

‏وقد بينت الأمانة العامة للجان النظر «إحكام» أنّ آلية تقديم طلبات التعديل الشكلية ‏في حال رغبة المتقدم (إضافة المساحة) فقط، تتطلب إرفاق صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات، مع ‏رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة PDF يرفع من قبل المستفيد مباشرة على المنصة، وفي حال كان التقديم على ‏(تعديل حدود الصك)، الذي لا يترتب على تعديلها زيادة في المساحة، ‏فإن ذلك يتطلب صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات، ورفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة PDF، يرفع من قبل المستفيد مباشرة في المنصة، أما في حال طلبات تحويل القياسات القديمة غير المترية إلى مترية، فيتطلب ذلك إرفاق صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات، إضافةً إلى رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بالقياسات المترية بصيغة PDF.