شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يقدم خدمات المياه والإصحاح البيئي لليمن 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في خدمات المياه والإصحاح البيئي.

وقام المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً، ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزاً صحياً في اليمن بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

كما قام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتقديم الخدمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي وسلامة المياه من أي شوائب تنجم عنها أمراض للمستفيدين، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المراكز الصحية المستهدفة بقيمة 9.2 مليون دولار.