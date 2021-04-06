شكرا لقرائتكم خبر عن مقاول يتسبب في هدم سور وإحداث تلفيات.. أمانة جدة لـ الخليج 365 : أبلغنا الشرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شكا مواطن من تعرضه وأسرته لخطر بسبب أعمال هدم مجاور لمنزله، ما دعاه الاستعانة بالأمن وتسجيل بلاغ لدى أمانة جدة.

وقال خالد الغامدي إنه فوجئ الأسبوع الماضي بهبوط في مدخل منزله وسقوط السور الخارجي؛ بسبب أعمال بناء لبيت مجاور، وأن الضرر الذي وقع عليه بالغ تمثل في تعرض الحارس للخطر بسبب سقوط الدار المجاورة وتضرر عدادات الكهرباء والمياه وكاميرات المراقبة، مشيراً إلى أنه لم يجد تجاوباً من صاحب المنزل المجاور ليقرر على الفور اتخاذ الخطوات النظامية.

وتسلمت شرطة جدة الشكوى وأحالتها إلى أمانة جدة؛ التي أحالت المعاملة من بلدية بريمان الفرعية إلى قسم المباني والتعديات ببلدية بريمان الفرعية في 16/‏08/‏1442هـ وتم استلامها في نفس اليوم.

وطبقاًَ لتقرير هندسي صدر لتشخيص الحالة واطلعت عليه "الخليج 365"، أوضح التقرير الوضع الراهن لسور العقار الذي تضرر منه الجار أثناء حفر قطعة الأرض الخاصة به، وزار فريق من المكتب الهندسي الموقع وأصدر تقريراً بيّن فيه وجود انهيار كامل للسور القائم من ناحية الجار بسبب قيام المقاول حفر كل الأرض من دون ترك مسافة التأمين المقررة لجيرانه الثلاثة ما ترتب عليه انهيار السور.

وأوضح التقرير أنه بعد المعاينة الظاهرة تبين أن هناك ضرراً بالخزان يؤدي إلى التسريب نتيجة أعمال الحفر، ولا يمكن الجزم إذا كان الضرر بالخزان كما جرى حصر الأضرار الناجمة عن ذلك والتكاليف للأعمال المتضررة بمبلغ 60 ألف ريال؛ تمثلت في إزالة مخلفات السور، أعمال الدهان والتسوية، إنشاء سور جديد وترميم غرف الحارس، أعمال اللياسة والدهان والبلاط، تركيب مظلات، إعادة تركيب عدادات الكهرباء والمياه، وكاميرات المراقبة ووثق المكتب الهندسي الأضرار بالصور.

وأكد المحامي أحمد الراشد أن الضرر يزال ويجبر بالتعويض، ويحق للمتضرر اللجوء للقضاء بطلب تحميل المتسبب أي خسائر ثابتة بسبب أعمال الهدم الخاصة به وهو حق خاص للمتضرر، ويحق له نظاماً المطالبة بالتعويض عن الضرر مدعماً بالتقارير الفنية والهندسية المؤيدة لدعواه.

من جانبه، قال المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي إن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية بحق مالك الأرض وتم إشعاره وإيقاف العمل وأخذ تعهد بإصلاح أضرار الجار، ونظراً لعدم تجاوبه تمت مخاطبة الشرطة لإلزامه بالحضور وإصلاح الأضرار.