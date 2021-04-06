شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استمرار الأمطار لـ "مايو" وطيور "الخواضير" تعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي في كل المناطق حتى تعاود الانخفاض مجددًا.

وأشار إلى أن ذلك سيكون يوم السبت القادم في المناطق الشمالية والغربية على وجه التحديد، ويوم الأحد نسبيًّا في الوسطى والمدينة، ويوم الاثنين في الشرقية.

وقال : "تكون الرياح جنوبية دافئة ونشطة، وقد تثير بعض الغبار على نواحي مناطق مكة المدينة وتبوك والجوف.

وأضاف: "في هذه الأيام تبدأ طيور الخواضير والدخل بالعودة للجزيرة العربية، وفي وسط المملكة يبلغ طول الليل حوالى 11:31 ساعة؛ بينما طول النهار حوالى 12:29 ساعة".

وأوضح المسند أن إلى أن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو في معظم مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي فله نظام مختلف.