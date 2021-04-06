شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين لملك الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى الأردن، للتأكيد على وقوف المملكة ودعمها للأردن في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وحمل وزير الخارجية رسالة إلى الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الاردن ومصالحه.

ونقل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي استقبل نظيره السعودي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتثمينه مواقف المملكة الداعمة دومًا للأردن.

وأكد الصفدي وسمو الأمير فيصل عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات.

واضاف ان أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات. واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.