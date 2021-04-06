شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء 8 دوائر قضائية لدعاوى الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، أسماء القضاة المخصصين للعمل في الدوائر المختصة بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن أسماء 26 قاضياً للعمل في المحكمة العامة بالرياض، ما بين الدرجة الأولى والاستئناف، وفقًا لـ " الرياض ".

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر قراراً تنظيمياً لاستكمال نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها من نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى القضاء العام

ويذكر أنه تم إنشاء 8 دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بنظر دعاوی الأخطاء المهنية الصحية.