شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تدشين عددًا من المشروعات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشاريع في البلديات المختلفة في مجالات إدارة الطرق، ودرء أخطار السيول، وأنسنة الأماكن العامة، وإدارة المباني، كما افتتح ٣ مبانٍ بلدية جديدة، إضافة إلى تدشين مكتب إدارة متابعة المشاريع ومركز المعلومات وبعض المبادرات الأخرى.

‏وحضر الأمير فيصل بن عياف، مراسم توقيع ٨ بلديات لاتفاقيّات تعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)؛ ليبلغ إجماليّ البلديّات الموقعة على الاتفاقية ٢٥ بلدية في منطقة الرياض.

وفي السياق نفسه، تفقد وكالة بلديات المنطقة، كما التقى برؤساء البلديات، واطلع على أبرز المشاريع الخدمية في المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.