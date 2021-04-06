شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام آل سعود يرد على مقارنة عثمان العمير التي أثارت الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الأمير سطام آل سعود، على مقارنة الكاتب عثمان العمير بين الحضارات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عثمان العمير، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة من موكب المومياوات الملكية في مصر وقارنها بأخرى لنساء منتقبات، وعلق عليهما: "قصة زمنين وحكاية حضارتين".

ورداً عليه أعاد الأمير سطام نشر التغريدة معلقًا عليها: "‏ما هي العلاقة والربط بين الصورتين غباء منقطع النظير وإذا كنت تتكلم عن الحضارة فنحن أعظم حضارة بالتاريخ".

وأضاف "حضارة قائدها خاتم الأنبياء والمرسلين أخرج الناس من عبادة البشر لعبادة رب العالمين والإسقاط على البنات المنتقبات تكشف لنا عدم احترامك لحرية الشخص أو جهلك أو مشكلة مع الحضارة الإسلامية".