شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير النقل يكشف تفاصيل بناء سكة حديد تربط شرق المملكة بغربها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير النقل صالح الجاسر، تفاصيل مشروع بناء سكة حديد الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي، لربط شرق المملكة بغربها.

وقال وزير النقل أن المشروع يقتضي مد خط يبدأ من ينبع إلى ميناء الملك عبد الله ثم ميناء جدة وصولًا إلى الرياض، بالإضافة إلى تطوير خط السكة الحديد القائم إلى المنطقة الشرقية.

وتابع أن المشروع سيتضمن استحداث عدد كبير من المناطق اللوجيستية والموانع الجافة على مسار الخط، مبينا أن الدراسات الخاصة بالمشروع بدأت في أكتوبر 2019، وهي الآن شارفت على الانتهاء، وذلك بمشاركة تحالف تقوده شركة صينية متخصصة، ويضم شركة سعودية كبيرة وعددا من الكيانات الأوروبية والأمريكية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة.

وأضاف الجاسر أن المملكة لديها فرصة كبيرة في مجال الاستثمار بالنقل السككي، خاصة وأنها تمتلك السكك الحديدية الأكبر في المنطقة، لافتا الى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية بكافة أشكالها.