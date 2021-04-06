شكرا لمتابعة خبر عن مناقشة انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترح وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد، سرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة، بشأن انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة بالقريب العاجل.

وجاء ذلك خلال اجتماعه أمس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لـ"الوطن ".

وأكد على أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.