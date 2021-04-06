شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جمعية الطلبة السعوديين في أديليد تدشن أولى فعالياتها رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رزان الدوسري - تصوير: ناوي العنزي وأسماء العُمري (صدى):

دشنت جمعية الطلبة السعوديين في مدينة أديليد أولى فعالياتها رسمياً بحفل افتتاح أنشطة الجمعية لعام 2021م بحديقة هزل وود حيث غلب على الحفل الطابع العائلي الممتع , وعبرت رئيسة الجمعية لهذا العام باحثة الدكتوراة منار النغيص عن سعادتها بالتحضيرات التي تم تجهيزها للفعالية وبما آل إليه اللقاء وبرؤية الفرحة على وجوه الحاضرين .

كما أنها أشادت بفريق عمل الجمعية لهذا العام حيث انهم أثبتوا منذ بداية عام 2021م جديتهم في تطوعهم مع الجمعية وبدأوا التجهيز والتحضير لفعالية السنة الصينية الجديدة قبل الانطلاق الرسمي لفعاليات الجمعية وتطمح برفقتهم تنفيذ العديد من الخطط والفعاليات خلال العام.

وقد ذكرت أ. نورة البدر مسؤولة إدارية في الجمعية بأن تفاني الفريق سبب رئيسي بعد الله لنجاح فعالية افتتاح أنشطة الجمعية لهذا العام بالإضافة إلى أن مساهمة النادي كحلقة وصل بين الطلاب المبتعثين والفعاليات التي تقيمها الجامعات الأسترالية له دور كبير في نشر الثقافة السعودية وتعريف البلدان الاخرى بالمجتمع السعودي وما وصل إليه من تطور على مختلف الأصعدة تُرجم ذلك في فعالية السنة الصينية الجديدة التي أقيمت في جامعة فلندرز بجنوب استراليا بشهر فبراير 2021م التي تم تمثيل السعودية فيها بأجمل صورة مُثلت في ردود أفعال الطلبة الدوليين وتعبيرهم عن إعجابهم بالثقافة السعودية.

جمعية الطلبة السعوديين في أديليد تُساهم في تذليل العقبات للطلاب والتخفيف من حدة الغربة خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا من خلال البرامج والفعاليات التي تنظمها الجمعية حيث نوه رئيس اللجنة الثقافية والعلمية أ. مرعي النهدي أنه من خلال الجمعية ساهم سابقا في مساعدة الطلبة الجدد للحصول على سكن مناسب واستقبالهم في بلد الابتعاث وسيستمر هذا العام في المساهمة في أنشطة الجمعية حيث إن العمل التطوعي يُعطيه شعوراً بالرضا والسعادة من خلال مساعدة الآخرين.

وشاركنا كذلك أ. عبد الله رفاعي المبتعث لدراسة الماجستير في الأثار وإدارة التراث بقوله كطلاب سعوديين في مدينة أديليد لنا تجارب جميلة من خلال الجمعية في التعريف بالثقافة السعودية لدى المجتمع الاسترالي بمشاركة عاداتنا وتقاليدنا العربية مع من لا يملكون تصور واضح عن ثقافتنا. ونتطلع هذا العام لتجهيز فعاليات ممتعة خلال رمضان والعيد. ومن ناحية أخرى ذكر المبتعث أ. رياض عريشي أن تجربة تطوعه مع الجمعية هذا العام هي تجربة جديدة له كعضو فعال ولخص انطباعه الأولي بأن السعادة عطاء والعطاء عمل تطوعي والعمل التطوعي حياة , كما تمنى أن يكون عام 2021م عاماً استثنائيا للجمعية بشكل عام وله بشكل شخصي.

أخيراً الجمعية قائمة على جهود بناتنا وأبنائنا المبتعثين الذين تطوعوا واقتطعوا الوقت من جداولهم المزدحمة لإحداث الفرق بعيداً عن الوطن وإدخال الفرح والسرور على أخوتهم المبتعثين وعوائلهم في مدينة أديليد الأسترالية.