فيديو وصور.. “الحياة الفطرية” توضح حقيقة مقطع صيد النمر العربي

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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن حقيقة المقطع المتداول لصيد أحد النمور العربية.
وأوضح المركز في بيان أمس (الإثنين)، أن المقطع المتداول جرى تصويره في اليمن وليس في المملكة، آملا في أن يتم إطلاق سراح النمر ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور عددا من الأشخاص وهم يمسكون نمرا عربيا نادرا، في وادي يريم بمنطقة الحضن التابعة لمديرية لودر بمحافظة أبين.
Source akhbaar24.argaam
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