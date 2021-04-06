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أكد مراسل قناة “العربية” في اليمن، محمد العرب، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، اليوم الإثنين، لإزالة ورم أصاب ذراعه اليسرى خلال تغطية أحداث اليمن.
وقال العرب خلال مقطع فيديو نشره بعد انتهاء العملية: “لبيك يا صنعاء يا منبع عروبتنا”، موجهًا الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تكفل بعلاجه.
وأضاف أن دين الأمير محمد بن سلمان سيظل في رقبته، خاصة بعد أن تكفل بعلاج حالته، الأمر الذي أسهم في بقاء ذراعه في محلها والحيلولة دون تفاقم الضرر.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح عمليته.. مراسل “العربية” في اليمن: دين ولي العهد في رقبتي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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