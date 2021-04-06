“مكافحة المخدرات” تكشف عن مخطط لتهريب 4,335,000 قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة, أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4,335,000) قرص إمفيتامين.
وأوضح “النجيدي”، أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.
Source almnatiq
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