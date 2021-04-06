ملك الأردن يوكل إلى عمه الحسن موضوع الأمير حمزة

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أعلن الديوان الملكي في الأردن أنه في ضوء قرار الملك عبدالله الثاني بالتعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة.

ونقل الديوان الملكي عبر تويتر، أن الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك عبدالله إلى الأمير الحسن.

وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن هناك جهات خارجية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، وأن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات للأمير حمزة وآخرين تستهدف الوطن.

وقال نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي، اليوم: إن هناك ارتباطًا بين باسم عوض الله وجهات خارجية، موضحًا أن الأمير حمزة لم يتجاوب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن.

حقيقة اعتقال الأمير حمزة:

يذكر أنه يوم أمس أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدًا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

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