︎ : .

حذرت وزارة التجارة من إعلان إلكتروني كاذب ومضلل، يستغل صورة المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين للترويج لاستثمارات تحت مسمى وهمي، وهو: “بدء تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين.. سيغلق خلال 48 ساعة”.

وزارة التجارة تحذر من التجاوب مع الإعلان:

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج عن فرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما يعرض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة. موضحة أنه يتم العمل مع الجهات المختصة لتتبع مصدر مثل هذا النوع الإعلانات واتخاذ اللازم حياله. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من إعلان ينتحل صورة متحدث التجارة لجمع الأموال بطرق مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.