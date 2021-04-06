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الخارجية الأمريكية ترحِّب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية

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الرياض - محمد عبدالله - بقيمة 422 مليون دولار..

جدَّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ترحيب الولايات المتحدة بإعلان المملكة العربية الأسبوع الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدّث باسم الخارجية الأمريكية.

وأكَّد برايس، خلال المؤتمر الصحفي أنَّ مبعوث الولايات المتحدة ‏الأمريكية الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، يعمل جنبًا إلى جنب مع المبعوث الأممي الخاص ‏لليمن مارتن غريفيث، لتحقيق السلام من خلال محادثات سياسية شاملة، بالإضافة إلى الوصول إلى اتفاق ‏دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين.‏

وأوضح برايس، أنَّ ‏ليندركينغ عقد ‏اجتماعات مثمرة خلال زيارته مؤخرًا للمنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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