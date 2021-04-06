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بالفيديو.. وزير النقل: مشروع الجسر البري سيكون رابطا بين شرق المملكة وغربها

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الرياض - محمد عبدالله - مع تطوير خط المنطقة الشرقية..

قال وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن مشروع الجسر البري يستهدف بناء سكة حديدية تربط بين شرق المملكة وغربها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "في العلن" المذاع على قناة ، أن مشروع الجسر البري يقتضي مد خط يبدأ من ينبع إلى ميناء الملك عبدالله إلى ميناء جدة إلى الرياض مع تطوير الجزء القائم من خط السكة الحديدية المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن استحداث عدد كبير من المناطق اللوجيستية والموانع الجافة على مسار الخط لتحقيق التكامل

وأوضح أن الدراسات الخاصة بالمشروع بدأت في أكتوبر 2019، وهي الآن شارفت على الانتهاء، وذلك بمشاركة تحالف تقوده شركة حكومية صينية من أكبر الشركات في قطاع السكك الحديدية، ويضم شركة سعودية كبيرة وعددا من الكيانات الأوروبية والأمريكية المتخصصة.

وأكد وزير النقل أن السكة الحديدية الموجودة في المملكة هي الأكبر في المنطقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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