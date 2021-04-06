الحصيني عن طقس الثلاثاء: أمطار خفيفة ورياح متربة على مناطق عدة

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الرياح والأمطار اليوم الثلاثاء، على مناطق عدة بالمملكة، في الوقت نفسه أشار المركز الوطني للأرصاد إلى ارتفاع الحرارة على مكة والمدينة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان والطائف.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسط ةلشبه قوية، مثيرة للأتربة، على أجزاء من شرق وغرب وشمال المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق: تبوك وحائل والجوف.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

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