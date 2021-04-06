السعودية اليوم / أكثر من 59 ألف مستفيد من خدمات عيادات " تطمن " ومركز " تأكد " في نجران



نجران 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتِها لـ 59731 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبينت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات " تطمن" بلغ 26722 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مراكز "تأكد" 33009 مستفيدين وذلك عن طريق مسار السيارات.

يذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يعانون أعراض فيروس

فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

// انتهى //

10:55ت م

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نجران 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتِها لـ 59731 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبينت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات " تطمن" بلغ 26722 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مراكز "تأكد" 33009 مستفيدين وذلك عن طريق مسار السيارات.يذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //10:55ت م0050

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