السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة إنشاء وتركيب اللوحات الإرشادية لمواقف سيارات ذوي الإعاقة



مكة المكرمة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية – إدارة التطوع البلدي – بالتعاون مع إدارة التسمية والترقيم "مبادرة إنشاء وتركيب اللوحات الإرشادية لمواقف سيارات ذوي الإعاقة " في الحدائق العامة بالعاصمة المقدسة حيث شملت المبادرة حديقة الآراك بالعزيزية وحديقة الصفا بالشرائع.

وتهدف المبادرة إلى تمكن ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم للمرافق العامة والخدمات البلدية بكل يسر وسهولة وإشراك المجتمع في تنفيذ الأعمال البلدية من خلال المتطوعين، والتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير، وتحسين المشهد الحضري وتحقيق جودة الحياة في شوارع العاصمة المقدسة.

يذكر أن مشاركة 20 متطوعا في هذه الحملة، يأتي حرصا من الأمانة على توفير جميع متطلبات الراحة لذوي الإعاقة، التي تضمن لهم سهولة الوقوف الخاص.

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10:45ت م

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