السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي



تبوك 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

// انتهى //

10:34ت م

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