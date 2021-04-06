السعودية اليوم / أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم



بريدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

قدّمت مراكز التأهيل الطبي بصحة القصيم خلال العام 2020م، خدماتها لـ 60274 مستفيداً .

وأوضحت صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 24211 مستفيداً، فيما بلغ مراجعي الحوادث المرورية 257 مراجعاً، إضافةً إلى 35642 مستفيداً من خدمات العلاج التأهيلي، كما بلغ عدد حالات البتر 164 حالة.

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10:33ت م

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