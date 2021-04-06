السعودية اليوم / محافظ حبونا يبحث تعزيز التعاون مع بنك التنمية لدعم الجمعيات الخيرية



نجران 24 شعبان 1442هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واس

بحث محافظ حبونا عبد الله بن زامان، بمقر المحافظة أمس، مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، سبل تعزيز التعاون، والبرامج الممكنة لدعم الجهات الخيرية والتطوعية.

كما جرى خلال اللقاء تدشين برنامج قروض دعم الأسر المنتجة دون فوائد، الذي أطلقته لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع بنك التنمية، الهادف إلى دعم الأسر لتأسيس وتطوير مشاريعها الصغيرة حيث تبدأ أغلبها من منازلهم ومن ثم يتم تطويرها لتكون أحد مصادر الدخل المفيدة لهم.

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10:28ت م

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