السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات المياه والإصحاح البيئي ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020



الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية خدمات المياه والإصحاح البيئي.

وقام المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزاً صحياً في اليمن بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

كما قام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتقديم الخدمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي وسلامة المياه من أي شوائب تنجم عن أمراض للمستفيدين، وتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المراكز الصحية المستهدفة بقيمة 9 ملايين و200 ألف دولار.

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10:09ت م

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