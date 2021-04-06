السعودية تعلن منح تصاريح العمرة وزيارة الحرمين للمحصنين ضد كورونا فقط

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين، اقتصار منح تصاريح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين بدءا من مطلع شهر رمضان على الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا. وذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك. وأضافت إنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من 1 رمضان المقبل للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين «محصن حاصل على جرعتين من اللقاح، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة». وأشارت الوزارة إلى أن «حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية»، مبينة أن «عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة». وحددت الوزارة «المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)»، محذرة من الحملات والمواقع الوهمية

