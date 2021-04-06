ارتفاع أسعار النفط بنحو 36% خلال 3 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” ارتفاع متوسط سعر سلة خاماتها، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 16 دولارًا وبنسبة 36.4% مقارنة مع الربع ذاته من عام 2020.

النفط في الأسواق الآجلة

وسجلت أسعار النفط الخام، في الأسواق الآجلة نشاطًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2021، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على نسب النمو في اقتصادات دول المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وارتفع متوسط سعر خام برنت، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 64.86 دولار للبرميل بنمو نسبته 22.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

خام غرب تكساس

كما صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولار للبرميل في فترة الرصد نفسها.

وكانت أسعار النفط الخام قد تلقت دعمًا في الربع الأول من العام الجاري من خفض الإنتاج الذي قررته “أوبك”.

وفي قرار لاحق تم الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك+” باستثناء روسيا وكازاخستان، على إبقاء الإنتاج عند المستويات نفسها خلال شهر أبريل 2021.

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