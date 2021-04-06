طرق التحويل من البنك الأهلي للراجحي2021

يعد البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي من أهم البنوك المتواجدة علي ساحة التعاملات المالية في المملكة العربية السعودية ، ولذلك فإن خدمة التحويل بين الحسابات البنكية في المصارف المختلفة من الأمور الهامة التي يهتم بها جميع العملاء، وفيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم بعض الطرق السهله للتحويل من البنك الأهلي إلي الراجحي.

التحويل من البنك الأهلي إلي الراجحي باستخدام الجوال

يمكن لعملاء البنك الأهلي السعودي الاستفادة من خدمة تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية المختلفة والتحويل من البنك الأهلي إلي مصرف الراجحي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

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قم بفتح تطبيق الأهلي على هاتفك الجوال.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك الشخصي علي التطبيق.

سوف يصل إليك رمز مرور مؤقت من أجل تأكيد الهوية.

قم بنقل رمز المرور.

قم بالضغط على على الحوالات.

قم باختيار أيقونة بنوك محلية.

ثم قم بالضغط على مستفيد جديد.

قم بكتابة رقم الحساب بالأيبان ابتداء من SA.

قم بإدخال البيانات التالية:

الاسم المختصر.

الاسم الكامل.

اسم البنك.

ثم قم بالنقر على أيقونة استمرار ثم تأكيد.

سوف يتم التواصل معك من قبل البنك من أجل تنشيط المستفيد في حسابك.

قم بإدخال رمز التفعيل الذي وصل على رقم الجوال الخاص بك.

ثم قم بالنقر على انهاء.

قم بالعودة إلى بنوك محلية.

قم بتحديد المستفيد.

ثم قم باختيار سبب التحويل.

قم بكتابة المبلغ الذي ترغب في تحويله.

وفي النهاية قم بالضغط على استمرار ثم تأكيد الطلب.

التحويل من البنك الأهلي إلي الراجحي باستخدام الهاتف المصرفي

بالإضافة إلى الطريقة السابقة فيمكن لعملاء البنك الأهلي السعودي التحويل للبنوك المختلفة باستخدام رقم الهاتفي المصرفي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالاتصال على رقم الهاتف المصرفي للبنك الأهلي السعودي : “920001000”.

ثم بكتابة الرقم الشخصي ثم قم بإدخال الرقم السري.

قم بالضغط على رقم “1” الخاص بالحسابات البنكية.

ثم قم بالنقر فوق الرقم “3” الخاص بخدمة التحويل.

قم باختيار رقم “5” الخاص بخدمة الأهلى كابيتال.

ثم قم باتباع التعليمات الخاصة بعلمية التحويل المتواجدة عبر الهاتف المصرفي.

وسوف يتم التحويل للحساب الإستثماري فوراً.

التحويل من البنك الأهلي السعودي إلي الراجحي باستخدام الصراف الآلي

كما يمكن التحويل بين الحسابات البنكية المختلفة باستخدام أجهزة الصراف الآلي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: