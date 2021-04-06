السعودية اليوم / السديس: "التحصين" ضد فيروس كورونا شرطُ لدخول الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اشتراط "محصن" لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار معاليه إلى أن القيادة الحكيمة - رعاها الله - لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم بعد عون الله وتوفيقه في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

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09:19ت م

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