السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1247 إصابة جديدة و252 وفاة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1247 إصابة جديدة بفيروس

ورصدت الوزارة اليوم 252 وفاة ناجمة عن المرض، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 204399 شخصا.

// انتهى //

07:55ت م

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مكسيكو سيتي 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 2 مليون و251 ألفا و705 حالات.ورصدت الوزارة اليوم 252 وفاة ناجمة عن المرض، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 204399 شخصا.// انتهى //07:55ت م0029

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