ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 أبريل/نيسان 2021، بالرغم من ضغوط سعر المعدن الأصفر عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 209.18 ريال (55.78 دولار)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 183.03 ريال (48.81 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.89 ريال (41.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6510 ريالات (1736 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1464.27 ريال (390.47 دولار).

وهبطت أسعار الذهب في السوق العالمية، أمس الإثنين، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمية.

ويأتي ذلك على خلفية بيانات الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وغذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع.

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، كان الذهب منخفضا في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1723.16 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1761.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "بيانات الوظائف القوية عززت الدولار والعوائد وتضغط على أسعار الذهب. أعتقد أن الاتجاه الرئيسي للذهب سلبي".

أضافت، "النمو الاقتصادي العالمي يتخذ بالتأكيد منحى إيجابيا، وإن كان غير منتظم. النمو في الولايات المتحدة على وجه الخصوص قوي، لكن مناطق من الاتحاد الأوروبي تمر بوقت عصيب بسبب الموجة الثالثة من الفيروس".

وخلق الاقتصاد الأمريكي في مارس/آذار 2021 أكبر عدد من الوظائف خلال 7 أشهر، إذ تلقى مزيد من الأمريكيين اللقاح ووزعت الحكومة مزيدا من أموال مساعدات مرتبطة بالجائحة.