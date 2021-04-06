الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

شاهد.. رد فعل غير متوقع من سائق بعدما أغلق عامل الورشة عليه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول رد فعل قائد مركبة، بعدما أغلق عامل باب ورشة بنشر وغيار الزيت عليه هو ومركبته، حيث نجح في الخروج من الورشة من الباب الآخر.

العامل يغلق أبواب الورشة

وأظهر مقطع الفيديو العامل وهو يغلق إحدى بوابات الورشة، وأثناء قيامه بالتوجه نحو بوابة ثانية لإغلاقها، فوجئ بالمركبة ترجع بسرعة للخلف، لتحطم البوابة، وتصدم العامل وتطرحه أرضًا.

وأشار عدد من متداولي الفيديو إلى أن الواقعـة حدثت في مدينة الدمام.

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