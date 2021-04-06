التعاونية للتأمين تعلن توزيع 100 مليون ريال أرباحًا نقدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي الماضي 2020م بقيمة 100 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لها على تداول، إلى أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقًا.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 2.07 نقطة ليقفل عند مستوى 9964.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، وساكو، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية، وبوان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، والإنماء طوكيو م، وتهامة، والدريس، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.59% و 4.27%.

الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات عسير، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات عسير، ومتطورة، والأسماك، والجوف، وساكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 253.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24157.62 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.

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