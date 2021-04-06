الصحة توضح الفرق بين فحص كورونا وفحص الأجسام المضادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة الفرق بين الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد وفحص الأجسام المضادة، وذلك في ردها على أحد الاستفسارات.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها “الصحة 9374″، إن الفحص المستخدم للكشف عن الإصابة الحالية بفيروس كورونا يتم عن طريق تحليل (PCR)، وذلك بأخذ مسحة من الجهاز التنفسي العلوي.

تحليل الأجسام المضادة:

وتابعت وزارة الصحة، أن هناك فحصًا قد يستخدم في بعض المنشآت للكشف عن الإصابة بعدوى سابقة بالفيروس، يتم عن طريق تحليل الأجسام المضادة للفيروس.

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (695) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (489) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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