شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة تطور تطبيقا للزيارات العلاجية بالمنازل في طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت الطبيبة منى الرويلي، المتطوعة بزيارة المرضى في منازلهم بطريف، عن تطويرها تطبيقا يسهل على الأهالي طلب الفحوصات والزيارات العائلية.

وأوضحت الرويلي، أن فكرة العيادة المتنقلة والتطبيق يهدفان لتوفير جهد التنقل والانتظار على المرضى.

وأشارت إلى أن ذلك يخفف على كبار السن وذوي الإعاقة بتقديم الخدمة العلاجية بين ذويهم، لافتة إلى أن ذلك العمل الإضافي بعد انتهاء دوامها يتماشى مع مبادرات التطوع بالمملكة.