شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق ( تبوك وحائل والجوف )، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.