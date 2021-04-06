شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "حساب المواطن" بشأن تأثر الدعم عند الانتقال من سكن لآخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توجه أحد المستفيدين من برنامج " حساب المواطن " باستفسار حول ما إذا كان الدعم الذي يتلقاه سيتأثر حال انتقل من شقته المستأجرة لشقة أخرى مستأجرة أيضًا لكن لوالده.

وأوضح البرنامج أن الدعم لا يتأثر بالانتقال من سكن لآخر، مشيرًا إلى أنه في حال انتهاء عقد الإيجار يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد ساري الصلاحية باسم المتقدم، كي لا يؤثر على استحقاقه.