شكرا لمتابعة خبر عن توقف عن تحديث البيانات فأصبح مشردًا بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجد مواطن خمسيني نفسه بلا مأوى تحت جسر الروضة بطريق المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك بسبب توقفه عن تحديث بياناته، ما تسبب في حرمانه من إعانة التأهيل الشامل.

ومن جانبها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المواطن في العقد الخامس من عمره، ويعاني من اضطرابات نفسية، مبينةً تواصلت مع ذويه وأقاربه للحصول على بعض المعلومات، بحسب الوطن.

وكشفت المعلومات أن المواطن كان من نزلاء أحد المستشفيات المتخصصة بمحافظة الطائف، ومسجل في التأهيل الشامل، لكن توقفت الإعانة عنه بسبب عدم تحديث بياناته لوقت طويل.