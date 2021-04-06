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توقف عن تحديث البيانات فأصبح مشردًا بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجد مواطن خمسيني نفسه بلا مأوى تحت جسر الروضة بطريق المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك بسبب توقفه عن تحديث بياناته، ما تسبب في حرمانه من إعانة التأهيل الشامل.

ومن جانبها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المواطن في العقد الخامس من عمره، ويعاني من اضطرابات نفسية، مبينةً تواصلت مع ذويه وأقاربه للحصول على بعض المعلومات، بحسب الوطن.

وكشفت المعلومات أن المواطن كان من نزلاء أحد المستشفيات المتخصصة بمحافظة الطائف، ومسجل في التأهيل الشامل، لكن توقفت الإعانة عنه بسبب عدم تحديث بياناته لوقت طويل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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