تعرف على قصة صورة مزارع الورد الطائفي الشهيرة.. والرحالة البريطانية التي التقطتها

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لأحد مزارعي الورد الطائفي يتوسط الورود، والتي إلتقطتها له الرحالة البريطانية شيلا أنتوني خلال جولة سياحية لها بالطائف.

قالت أنتوني عن تفاصيل الصورة، إنها خلال زيارتها لمزارع الورد بالطائف التقطت صورة المزارع بعد جني مجموعة من الورود من مزرعته قبل أن تنشرها في حسابها بـ”إنستغرام” لتلقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت شيلا أنها أصبحت مغرمة بمدينة الطائف، حيث إن الصورة التي التقطتها تعبر عن أن الورد الطائفي أصبح جزءا من ثقافة سكان المدينة وأنهم يتوارثون زراعته من جيل إلى جيل، وكذلك أنها بعد زيارتها لمزرعة الورد وجدت أنهم قاموا بتقديم العسل والسمن اللذين أعجبها مذاقهما.

وبينت شيلا أنها تسكن في السعودية منذ ما يقارب الأربع سنوات، وقد قامت بجولات في مناطق مختلفة من المملكة مثل العلا ومدائن صالح ومدينة جدة.

Source akhbaar24.argaam

