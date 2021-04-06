“مرصد المجمعة” يصدر بيانًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان

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أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أمس (الإثنين)، بيانًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ .
وأوضح أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 142 هـ، الموافق 11 أبريل 2021 م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس، مبينًا أنه في يوم الإثنين 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.
وأشار إلى أنه في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، وهو ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة واستطالة 6.8 درجة.
Source akhbaar24.argaam
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