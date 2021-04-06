بعد المقطع المتداول.. شرطة تبوك تطيح بشخصين سرقا هاتفا من داخل مركبة إسعاف

︎ :

.



ألقت شرطة منطقة تبوك، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بسرقة هاتف من إحدى مركبات الإسعاف، مستغلين انشغال المسعفين أثناء عملهم بأحد الأحياء.

وأوضحت شرطة المنطقة، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول، فقد تمكنت الجهات المختصة بعد البحث والتحري من تحديد هويات المتهمين والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر.

وأبانت أنه جرى إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

