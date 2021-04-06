التعاونية للتأمين تعلن وظائف إدارية للجنسين حملة البكالوريوس بدون خبرة

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء بمسمى تنفيذي مبيعات هاتفية (Telesales Executive) في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص مناسب (لا يشترط تخصص محدد).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

إدارة ومعالجة مكالمات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني (الصادرة والواردة) والاستجابة لجميع متطلبات العميل، والتواصل مع العملاء المحتملين أو الحاليين لإبلاغ بمنتج أو خدمة، بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوي للحفاظ على سمعة الشكة وبناء ثقة مستدامة من خلال التواصل التفاعلي.

المزايا:

– رواتب ومزايا تنافسية.

– تأمين صحي.

– ساعات عمل مرنة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/8/23هـ (الموافق 2021/4/5م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/3umYtGN ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Source wadhefa

