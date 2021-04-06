الخطوط السعودية تعلن وظائف إدارية وقانونية لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف (إدارية، قانونية) في مقرها بمدينة (جدة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس (حديثي التخرج وذوي الخبرة)، حسب الشروط والمتطلبات التالية:

– منسق الدعم القانوني (Coordinator, Legal Support)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم في (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الإدارية المكتبية) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المساندة المكتبية أو إدارة المكاتب.

– إجادة اللغة الإنجليزية (توفر شهادة إجتياز TOEFL أو IELTS أو STEP).

الوصف الوظيفي:

تقديم المساعدة للرؤساء من حيث الحفاظ على كفاءة التوثيق وأرشفة الوثائق القانونية والحفاظ عليها محدثة، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة تقدم العقود والتعامل مع المعلومات السرية بما يتماشى مع بروتوكولات أمن البيانات القانونية.

2- وظائف قانونية متعددة (Legal Positions)

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (القانون) أو ما يعادله.

– إجادة اللغة الإنجليزية (توفر شهادة إجتياز TOEFL أو IELTS أو STEP)

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

مراجعة اللوائح القانونية ومراقبتها والتوصية بها وضمان الامتثال، وإجراء البحوث وتقديم المشورة للرئيس، بالإضافة إلى مراجعة جميع التقارير والمرافعات القانونية من قبل الشركة أو ضدها لعرضها على اللجان والمحكمة.

المزايا:

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).

– بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).

– تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

– قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

الوثائق المطلوبة:

– بطاقة الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهل وكشف الدرجات.

– نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية.

– معادلة الشهادة للحاصلين عليها من الخارج.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/8/22هـ الموافق 2021/4/4م عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2MFfSKS ويستمر حتى الإثنين 1442/8/30هـ (الموافق 2021/4/12م).

Source wadhefa

