شركة عبدالصمد القرشي تعلن فتح التوظيف الموسمي في كافة فروعها

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تعلن شركة عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور عن فتح باب التقديم للعمل في (الوظائف الموسمية) في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال شهر رمضان وشوال 1442هـ لمدة (45) يوماً ، بمسمى (بائع عطور) وراتب (8,000) لكامل المدة مع إمكانية تحويل العقد إلى عقد دائم للمميزين، على النحو التالي:
فترة العمل:
من 1442/9/1هـ إلى 1442/10/15هـ (بعقد محدد المدة مدته 45 يوماً).
مواقع العمل:
– مكة المكرمة
– الطائف
– جدة
– الرياض
– المدينة المنورة
– بريدة
– أبها
– الدمام
– الخبر
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.
– مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء.
– توفر السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية وصورة شمسية.
– غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
المميزات الوظيفية:
– توظيف فوري.
– راتب (8,000) ريال لكامل المدة.
– تدريب احترافي في مجال العطور.
– إمكانية تحويل العقد إلى (عقد دائم) للمميزين.
– ساعات عمل مرنة (6 ساعات يومياً) مع راحة اسبوعية.
نبذة عن الشركة:
شركة عبدالصمد القرشي تمتلكها عائلة عبد الصمد القرشي، بدأت في عام 1932م في السعودية وتطورت لتضم مختارات عديدة للعود والعنبر والعطور والهدايا و منتجات العناية بالشعر والخلطات والطلبات الخاصة، تضم الشركة أكثر من 10 آلاف منتج و نوع في المحلات،ولها أكثر من (145) محل منتشرة في دول الخليج والأردن ولبنان ومصر وليبيا والمغرب وتركيا إضافة إلى باريس ولندن. وتمتلك 12 مصنعاً تتولى عملية التصنيع و التصميم و الإنتاج فقط لمنتجات الشركة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/8/22هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2PSHyNA في موعد أقصاه الإثنين 1442/8/23هـ.
للإطلاع على مصدر الإعلان وطريقة التقديم: إضغط هنا
ملاحظة هامة: على جميع المتقدمين التقيد بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a/11411.png
Source wadhefa
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