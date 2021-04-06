شركة عبدالصمد القرشي تعلن فتح التوظيف الموسمي في كافة فروعها

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تعلن شركة عبدالصمد القرشي للعود والعنبر والعطور عن فتح باب التقديم للعمل في (الوظائف الموسمية) في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال شهر رمضان وشوال 1442هـ لمدة (45) يوماً ، بمسمى (بائع عطور) وراتب (8,000) لكامل المدة مع إمكانية تحويل العقد إلى عقد دائم للمميزين، على النحو التالي:

فترة العمل:

من 1442/9/1هـ إلى 1442/10/15هـ (بعقد محدد المدة مدته 45 يوماً).

مواقع العمل:

– مكة المكرمة

– الطائف

– جدة

– الرياض

– المدينة المنورة

– بريدة

– أبها

– الدمام

– الخبر

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.

– مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء.

– توفر السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية وصورة شمسية.

– غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

المميزات الوظيفية:

– توظيف فوري.

– راتب (8,000) ريال لكامل المدة.

– تدريب احترافي في مجال العطور.

– إمكانية تحويل العقد إلى (عقد دائم) للمميزين.

– ساعات عمل مرنة (6 ساعات يومياً) مع راحة اسبوعية.

نبذة عن الشركة:

شركة عبدالصمد القرشي تمتلكها عائلة عبد الصمد القرشي، بدأت في عام 1932م في السعودية وتطورت لتضم مختارات عديدة للعود والعنبر والعطور والهدايا و منتجات العناية بالشعر والخلطات والطلبات الخاصة، تضم الشركة أكثر من 10 آلاف منتج و نوع في المحلات،ولها أكثر من (145) محل منتشرة في دول الخليج والأردن ولبنان ومصر وليبيا والمغرب وتركيا إضافة إلى باريس ولندن. وتمتلك 12 مصنعاً تتولى عملية التصنيع و التصميم و الإنتاج فقط لمنتجات الشركة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/8/22هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2PSHyNA في موعد أقصاه الإثنين 1442/8/23هـ.

للإطلاع على مصدر الإعلان وطريقة التقديم: إضغط هنا

ملاحظة هامة: على جميع المتقدمين التقيد بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11411.png

Source wadhefa

