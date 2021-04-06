أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 %

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سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس بأكثر من 4 في المئة، إثر زيادة في الإمدادات من أوبك+ وتنامي الإصابات بكوفيد-19.

فقد هبطت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.71 دولار، أو 4.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.15 دولاراً للبرميل.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.80 دولار، أو 4.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 58.65 دولاراً للبرميل. Source almnatiq





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