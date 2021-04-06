مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9964 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 2.07 نقطة ليقفل عند مستوى 9964.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.
الأسهم السعودية اليوم:
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عسير، وساكو، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية، وبوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجوف، والإنماء طوكيو م، وتهامة، والدريس، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.59% و 4.27%.
الأكثر نشاطاً:
فيما كانت أسهم شركات عسير، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات عسير، ومتطورة، والأسماك، والجوف، وساكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 253.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24157.62 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.
Source almowaten
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