"تعليم رفحاء" يكرم المبادرين والمتميزين خلال جائحة فيروس كورونا

كرم مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن ناجي الشمري, مُعلمَيْن وطالبًا، نظير جهودهم النوعية بالمشاركة والمبادرة المتميزة خلال جائحة فيروس كورونا، ضمن رؤية تشجيع وتحفيز التميز التعليمي.

وأشاد مدير مكتب التعليم بالمبادرين مؤكداً أنهم يسجلون أروع صور العطاء والتميز خدمة للعملية التعليمية.

يذكر أن المعلمين مفرح الشمري، والمعلم سالم الشمري قاما بالمبادرة بتنفيذ عدة دورات تدريبية عن بعد لتطوير أداء المعلمين خلال فترة الحظر الجزئي بالإجازة الصيفية من العام الماضي.

فيما شارك الطالب محمد بن عشوي الشمري أحد طلاب التربية الخاصة بمقطع فيديو مميز عن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جائحة فيروس كورونا.